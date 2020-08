Coronavirus: L’Australie devrait rendre la vaccination obligatoire (

L’Australie devrait rendre obligatoire la vaccination de sa population contre le coronavirus, sauf exemption médicale, a estimé mercredi le Premier ministre australien Scott Morrison.

Le dirigeant conservateur a annoncé mardi que son pays s’était assuré d’obtenir le vaccin «prometteur» que le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train de développer avec l’université d’Oxford (Royaume-Uni), en expliquant que l’Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population.

Il a estimé mercredi que se faire vacciner devrait «être obligatoire, dans la mesure de ce qui peut être obligatoire».

«Il y a toujours des exemptions à la vaccination, pour des raisons médicales, mais cela devrait être la seule», a déclaré M. Morrison à la radio 3AW de Melbourne.

Devançant les critiques des mouvements anti-vaccin, il a effirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie de continuer à se propager librement.

«Nous parlons d’une pandémie qui a détruit l’économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le monde entier», a-t-il dit, tout en précisant que le gouvernement n’avait pour l’instant pris aucune décision sur la vaccination.

Le gouvernement australien estime qu’il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour l’éradication du virus.

«Nous devons apporter la réponse la plus vaste pour que l’Australie renoue avec la normale», a déclaré M. Morrison.

La vaccination contre diverses maladies comme la polio ou le tetanos est déjà obligatoire avant l’entrée à l’école en Australie. Mais le débat fait rage, certains voyant dans cet impératif une négation des libertés personnelles, et les groupes antivaccins, en ligne, regorgent de théories du complot et d’accusations de désinformation sur les risques.

Le vaccin d’Oxford est un des cinq vaccins actuellement en phase 3 des essais. Les chercheurs espèrent avoir des résultats d’ici la fin de l’année.

L’Australie doit néanmoins encore signer un accord final avec AstraZeneca sur le prix du vaccin, et aucun fabricant local n’a été désigné pour l’instant.

Aucun vaccin contre le coronavirus actuellement en développement n’a prouvé son efficacité dans les essais cliniques pour le moment. Mais au moins 5,7 milliards de doses ont déjà été précommandées à travers le monde.

L’Australie était considérée l’un des pays qui avait le mieux réussi à contrôler l’épidémie avant qu’elle ne parte en flèche dans l’État de Victoria.

Les autorités ont ordonné un couvre-feu nocturne et la fermeture des commerces non essentiels jusqu’au moins au 13 septembre à Melbourne, la deuxième ville du pays, soit les mesures les plus restrictives prises depuis le début de l’épidémie.

Le nombre total de cas en Australie depuis le début de la pandémie se chiffre à 24 000, et le nombre de décès à 438, pour une population de 25 millions d’habitants.