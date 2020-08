COVID-19: des bourses pour revenir au Québec

Un programme de bourses ayant pour but d’appuyer financièrement les étudiants-athlètes qui envisagent un retour au Québec pour la prochaine session collégiale et universitaire est mis sur pied. Celui-ci pourrait notamment profiter à différents joueurs de football, de hockey, de soccer, de basketball et de volleyball.

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) est à l’origine de cette initiative spéciale lancée en tenant compte du contexte particulier de la pandémie de COVID-19. Les conséquences sont effectivement nombreuses pour les athlètes québécois qui fréquentent les collèges et les universités à l’étranger.

« La FAEQ se fait un devoir d’être à l’écoute pour pouvoir adapter son soutien en offrant des solutions aux problèmes et défis que rencontrent nos étudiants-athlètes en cette période de pandémie alors que plusieurs sphères de leur vie sont chamboulées, a commenté Jonathan Collin, coordonnateur des programmes de bourses et de soutien aux étudiants-athlètes, par voie de communiqué. La FAEQ veut pouvoir les appuyer et les guider dans leur nouvelle réalité en leur offrant des outils pour passer à travers cette période positivement en leur permettant de continuer leur parcours académique et sportif. »

Date limite : 24 août

Le programme de bourses «FAEQ automne 2020», qui prévoit 10 bourses universitaires de 2 000 $ et cinq bourses collégiales de 1 000 $ est ouvert aux étudiants-athlètes qui réévaluent leur décision après avoir pris un engagement dans un établissement à l’extérieur ou, à ceux et celles qui transfèrent dans une institution québécoise après avoir utilisé leur admissibilité ailleurs.

Les candidats doivent participer à un sport reconnu par le RSEQ, et au niveau collégial, doivent faire partie d’une équipe dans un sport de division 1. La date limite de soumission est le 24 août étant donné le début imminent de la session d’automne.