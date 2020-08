COVID-19: le Québec, de cancre à champion de la lutte contre la pandémie?

Après avoir passé tout le printemps à publier, jour après jour, les pires bilans au Canada, le Québec semble de plus en plus en voie de passer de cancre à champion de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Pour une sixième journée de suite, la Belle Province a annoncé un nombre d'infections au SRAS-CoV-2 sous la barre symbolique des 100 cas par jour, soit 64 contaminations mercredi. Il s'agit d'un nombre un peu plus élevé que lundi et mardi, mais qui demeure bien plus petit que ceux dévoilés depuis la mi-juillet. Deux décès survenus entre le 12 et le 17 août ont aussi été signalés.

De son côté, l'Ontario s'est maintenu légèrement au-dessus de la barre des 100 cas avec 102 diagnostics positifs. La province la plus populeuse du pays avait connu, avant le Québec, une belle série de journées sous les 100 cas, mais son nombre d'infections quotidiennes a depuis quelque peu remonté.

L'Ontario compte aussi un décès de moins que mardi, en raison d'une erreur dans ses données.

Il est cependant à noter que l'Ontario teste presque deux fois plus de gens que le Québec par jour, tout en ayant près du double de la population. En tenant compte de ces facteurs, les deux provinces peuvent se targuer d'avoir un taux de cas de COVID-19 par habitant plutôt similaire ces jours-ci.

Deux fois pire à Edmonton que Toronto

Les provinces de l'Ouest canadien, elles, n'avaient pas encore mis à jour leurs données en milieu d'après-midi.

N'empêche, la tendance des derniers jours, particulièrement en Alberta et en Colombie-Britannique, n'est guère encourageante. La capitale albertaine, Edmonton, compte environ deux fois plus de cas actifs que la plus grande ville du pays, Toronto. Si on tient compte de la population respective des deux villes, Edmonton à un taux de personnes présentement infectées six fois plus élevé que la Ville-Reine.

La médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, la Dre Deena Hinshaw, a souligné que plus de 70 % des personnes infectées ont moins de 40 ans. La majorité des cas sont liés à des événements sociaux et des fêtes privées, a-t-elle précisé.

Le Canada cumulait, en milieu d'après-midi, 182 nouveaux cas de COVID-19 pour un total de 123 336 infections depuis le début de la pandémie. Trois décès ont aussi été rapportés, si bien que 9047 Canadiens ont désormais succombé après avoir contracté le virus.

La situation au Canada:

Québec: 61 316 cas (5729 décès)

Ontario: 40 972 cas (2792 décès)

Alberta: 12 419 cas (225 décès)

Colombie-Britannique: 4677 cas (198 décès)

Saskatchewan: 1582 cas (22 décès)

Nouvelle-Écosse: 1076 cas (64 décès)

Manitoba: 763 cas (12 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 186 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 44 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 123 336 cas (9047 décès)