LAPOINTE, Claire



À St-Jérôme, le 4 avril 2020, est décédée Mme Claire Lapointe à l'âge de 84 ans. Native de Saint-Janvier, Mirabel, elle était la fille de feu Paul Lapointe et feu Eva Léveillée.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie-Paul (feu Jean-Louis Ouimet), feu Pierrette (Claude Bélisle), son frère Jean-Claude (Thérèse Coursol), de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 septembre 2020 de 13h à 16h et 18h à 21h ainsi que le vendredi 18 septembre 2020 dès 9h à la:DESROSIERS & FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC J7Z 1V6Une cérémonie intime de funérailles (limitée à 50 personnes) sera célébrée le 18 septembre 2020 à 11h à l'église de Saint-Janvier, suivie de l'inhumation au cimetière du même endroit.La célébration sera réservée aux proches significatifs. À porter à votre attention: il nous est possible d'y accueillir environ 80 personnes (parents et amis proches) sous certaines conditions qui sont les suivantes: inscrire vos noms, adresse et numéro de téléphone dans le registre prévu à cet effet à l'église qui permettrait à la Santé publique de retracer les personnes au besoin ainsi que les mesures habituelles qui sont: distanciation, lavage des mains à l'entrée et le port du masque.