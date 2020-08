RHEAULT, André



M. André Rheault, le 7 juin 2020 est décédé à l'âge de 69 ans et 11 mois. Il était le fils de feu M. Grégoire Rheault et feu Mme Yvette Rheault, demeurant à Trois-Rivières.La famille accueillera parents et ami(e)s et ce, dans le respect des mesures gouvernementales (port du masque obligatoire et distanciation), à la:205, RUE ROCHEFORTTROIS-RIVIÈRES(SECTEUR CAP-DE-LA-MADELEINE)G8T 7J6Heures d'accueil : samedi, jour de la liturgie, à partir de 13h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 29 août 2020 à 14h à la Coopérative Funéraire. Par la suite suivra l'inhumation au:403, RUE ST-LAURENTTROIS-RIVIÈRES, G8T 6H4Le défunt laisse dans le deuil, feu sa soeur Pierrette (Lucien Lamache), ses oncles, ses tantes de même que ses cousins, cousines et ami(e)s.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société de l'arthrite par courriel:ou par la poste au: 3200 - 380, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec), H2Y 3X7. Téléphone 514-846-8840.