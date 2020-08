BARTHELL, Richard



À LaSalle, le 11 avril, à l'âge de 68 ans, est décédé Richard Barthell.Il laisse dans le deuil sa maman Marthe Barthell ainsi que ses soeurs Michelle, Suzanne (Guy), Sylvie et son frère Jacques (Lise). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Mathieu, Benoit, Valérie, Marisol, Stéphane et Pierre-Luc.La famille recevra les condoléances le 22 août 2020 de 10h30 à 12h au complexe funéraire Urgel Bourgie (1275 Dollard, LaSalle H8N 2J1).Une cérémonie suivra dans la chapelle du complexe. Suite aux recommandations de la Santé Publique en regard à la distanciation sociale, le nombre de visiteurs est restreint à 50 et le port du couvre- visage est obligatoire.Il vous sera possible de visionner la cérémonie en direct à partir de 12h00 ainsi d`écrire vos voeux de sympathie via notre site web.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.