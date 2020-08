FONTAINE, Jacques



À Longueuil, le 3 juin 2020 est décédé Jacques Fontaine, né à Saint-Hyacinthe, veuf de Françoise Nichols et fils de Joseph Fontaine et Florentine Girard.Père aimant et attentionné, il laisse dans le deuil ses sept enfants : Louis (Christiane Savoie), Nicole (Robert Macdonald), Danielle (Danielle Ouellet), Carole (Pierre Trudeau), Marie-Andrée (Fabien Grutman), Martin (Julie Labrosse), Chantal (Robert Lamarche) et une nombreuse descendance. Lui survivent ses soeurs Denise et Colette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 27 août de 14h à 17h, de 19h à 21h et le vendredi 28 août de 10h à 12h au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu le vendredi 28 août à 12h.L'accueil sera fait selon les règles sanitaires obligatoires.Les gestes de condoléances peuvent se traduire par un don à L'appart à moi www.lappartamoi.ca