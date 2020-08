PROVOST, Hélène (née Savaria)

PROVOST, Hélène

À Varennes, le 17 mars 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Hélène Savaria, épouse de feu Gérard Provost.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Francine), Denis (feu Diane), Rachel (Jean-Paul), Gérald (Micheline), Nicole (Luc), Jean-Pierre, Mario (Denise) et Sylvain (Nathalie), 18 petits-enfants et 21 arrière-petits-enfants, son frère Raymond (Estelle), ses soeurs Léonie (feu Fernand), Gisèle (feu Jean-Paul), Lise (Gilles), Pauline (feu Robert), ses beaux-frères et belles-soeurs Marcel (Jacqueline) et Roger (Lorraine), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs parents et amis.dans le respect des règles sanitaires en vigueur, la distanciation physique et le port du masque obligatoire.