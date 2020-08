DUCASSE, Élaine



C'est avec un profond chagrin que nous annonçons le décès d'Élaine Ducasse survenu le 11 août 2020 à Mascouche.Élaine laisse dans le deuil, son conjoint Stéphane Gagné, sa mère Pierrette Darcy (Jacques Migneron), son père Gilles Ducasse, ses soeurs et ses frères: Claudie Ducasse (Éric Beaupré), Andrée Ducasse, Marie-Josée Audet (Pascal Tétrault), Richard Migneron et Benoît Migneron, son ami Antoine Durand, les neveux et nièces Charlotte Durand Ducasse, Zachary Durand, Maïka Ducasse Beaupré et Ludwig Tétrault, ses tantes et ses oncles ainsi que d'autres parents, amis et compagnons de travail.Une réunion se tiendra le dimanche 6 septembre 2020 de 13h30 à 16h à la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Unité d'information et d'action en toxicomanie (Uniatox):https://uniatox.org/65/faire-un-don/