MESSIER, Réjeanne (Croteau)



À l'Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe, le 15 août 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée Mme Réjeanne Croteau, épouse de feu M. Gérard Messier, autrefois de Ste-Madeleine.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Pauline Remy), Jacques (Huguette Côté), Lucie (Michel Bernard), Johanne (Claude Racine), Chantal (Daniel Bourbonnais), ses quatre petits-enfants: Isabelle, Alexandre, Mélina, Karèle, ses trois arrière-petits-fils: Tristan, Théo et Zack, sa soeur Céline, sa belle-soeur Monique Hébert, ses beaux- frères Messier: Romuald (Cécile Harpin), Denis (Hélène Joyal) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille Messier vous accueillera à la :STE MADELEINE, QC, J0H 1S0450 795-3395 / www.maisonjodoin.cale jeudi 20 août 2020 de 19h à 22h. Les funérailles auron lieu le vendredi 21 août 2020 en l'église de Ste-Madeleine à 11h.Ouverture des salons vendredi dès 9h30