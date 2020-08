PERREAULT, Jocelyne



À Terrebonne, le 2 août 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Jocelyne Perreault.Elle laisse dans le deuil son époux M. Maurice Hamel, ses filles Audrey (Jean-Pierre) et Marie-Lyn, son petit-fils Raphaël, ses soeurs Pierrette (Gilles) et Ginette (Claude), beaux-frères et belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 août 2020 de 10h à 12h et de 13h30 à 18h à la :939, RUE SAINT-LOUISTERREBONNE, QC, J6W 1K1Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 au salon.