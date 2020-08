Harcèlement envers son ex-conjointe: un facteur arrêté avec une arme chargée

Un facteur à l’emploi de Postes Canada qui portait sur lui une arme de poing à autorisation restreinte chargé lorsqu’il a été arrêté par les policiers a écopé, mercredi, d’une peine de dix mois d’emprisonnement.

Avant le mois de mai, Roch Drolet n’avait jamais eu affaire à la justice. Toutefois, une histoire de cœur qui a mal tourné a amené l’homme de 57 ans, fragilisé par la séparation, à harceler son ancienne conjointe lors de deux périodes distinctes.

Après une première séparation et un premier épisode de harcèlement téléphonique, le couple a repris puis, en avril, une nouvelle séparation est survenue. À ce moment, l’accusé a fait parvenir à son ancienne conjointe 233 messages textes.

«Il lui écrit, par exemple, qu’elle aura sa mort sur la conscience, qu’elle est une démone incarnée, une profiteuse, qu’elle est le pire cauchemar de sa vie et qu’il l’attend chez lui tic tac tic tac», a souligné la juge Réna Émond lors de la lecture de son jugement.

Le 5 mai 2020, l’accusé s’est présenté chez la plaignante vêtue en postier. Sans lui adresser la parole, il a déposé sur le pas de sa porte une enveloppe à l’intérieur de laquelle se trouvaient des médicaments qui avaient été prescrits à l’accusé.

Craignant pour sa sécurité, la victime a alors décidé de contacter les policiers et elle les a informés que Drolet possédait des permis d’armes ainsi que des armes.

Groupe tactique d'intervention

Dix jours plus tard, le groupe tactique d’intervention (GTI) a procédé à l’arrestation du quinquagénaire dans le stationnement d’un dépanneur.

«L’homme portait sur lui, dans un étui sous la ceinture de son pantalon une arme de poing à autorisation restreinte dont le chargeur contenait huit balles que l’homme a dit avoir oublié d’enlever», a rappelé la présidente du Tribunal.

Lors d’une perquisition à son domicile, un revolver non chargé et non verrouillé a également été retrouvé sur la table de chevet de l’accusé ainsi que deux étuis vides pour arme longue.

Détenu depuis son arrestation, Drolet a choisi de plaider coupable aux accusations de harcèlement, possession d’une arme à autorisation dans un lieu autre que celui indiqué sur son permis puis d’avoir entreposé une arme à feu de façon négligente.

En plus de la peine d’emprisonnement, Drolet devra respecter une période de probation de trois ans, assortie d’un suivi de deux ans.