Îles de la Madeleine: une amende salée pour un producteur de sel

Une entreprise minière a été condamnée mercredi à payer 400 000 $ en amendes pour avoir envoyé des résidus dans une zone qui n’est pas prévue à cet effet, au large des îles de la Madeleine.

Mines Seleine, qui fait dans l’extraction de sel de mer, a reconnu avoir contrevenu à la Loi canadienne sur la protection de l'environnement entre le 10 et 14 août 2014.

Après avoir extrait le sel au fond du Golfe du Saint-Laurent, l’entreprise, qui est installée dans la municipalité de Grosse-Île, a procédé à l’immersion en mer des restes de terre déblayée en dehors de la zone permise.

Or, l’immersion de déchets non dangereux dans les eaux doit au préalable être approuvée et est soumise à de strictes conditions par Environnement et Changement climatique Canada, a expliqué l’organisme fédéral par voie de communiqué mercredi.

On a aussi précisé que la totalité des 400 000 $ de contraventions ira à des projets environnementaux et de conservation dans la communauté où l’infraction a été commise.

Mines Seleine se voit aussi inscrire au Registre des contrevenants environnementaux, a annoncé Environnement et Changement climatique Canada.