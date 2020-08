Issue incertaine du vote de confiance envers le gouvernement Trudeau

OTTAWA | Le déclenchement d’une campagne électorale à l’automne semble pour l’heure très incertain, au lendemain de l’annonce par le gouvernement Trudeau qu’il se soumettra à un vote de confiance dans environ un mois.

Les conservateurs se sont gardés de dire, mercredi, comment ils entendaient se positionner en vue du discours du Trône, sur lequel portera le vote qui a le potentiel de défaire le gouvernement.

«Le premier ministre aimerait vraiment que nous parlions d’un discours qui n’a même pas encore été écrit et le seul but de cela est de détourner l’attention des Canadiens sur la corruption de son gouvernement», a lancé en conférence de presse le porte-parole conservateur en matière d’éthique, Michael Barrett, en faisant référence à l’affaire WE Charity.

Son collègue Gérard Deltell s’est de son côté permis de dire que son parti a des «critiques sévères» à émettre à l’endroit du gouvernement Trudeau «sur la gestion actuelle».

«Si, par malheur, le gouvernement actuel n’a pas un plan pour resserrer les dépenses publiques et au contraire [il entend] continuer de dépenser comme ce n’est pas possible, c’est sûr que ce ne sera pas facile pour nous de dire "oui" à cela. Loin de là», a-t-il dit sur les ondes de LCN, en entrevue avec l’animateur Mario Dumont.

Le Bloc québécois, de son côté, a déjà dressé une liste de cinq exigences en vue du discours du Trône prévu le 23 septembre. On demande notamment un soutien supplémentaire aux aînés et une hausse des transferts en santé, sans condition.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) n’a pour sa part pas encore clairement indiqué publiquement quelles seront ses demandes.

Le discours du Trône vise à fournir les grandes orientations du gouvernement et le premier ministre Justin Trudeau l’a présenté, mardi, comme une feuille de route qui permettra de définir la relance économique en temps de COVID-19.

Les libéraux, minoritaires, auront besoin de l’appui d’au moins un parti d’opposition pour survivre au vote de confiance sur ce discours.

Dans l’intermède, les troupes de Justin Trudeau ont prorogé le Parlement avec l’accord de la gouverneure générale Julie Payette, ce qui a pour effet de mettre un frein aux travaux des comités parlementaires qui enquêtent sur l’affaire We Charity.