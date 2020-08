Jill Biden sort de l’ombre

Je ne sais trop si c’est parce que je me suis habitué à la nouvelle formule virtuelle, mais j’ai préféré la seconde soirée de la convention démocrate. À plusieurs reprises, on a su émouvoir et, je crois, intéresser les électeurs.

Les thèmes de l’unité et de la nécessité d’une meilleure couverture médicale ont été martelés. Une fois de plus, on a piqué régulièrement Donald Trump, orateurs démocrates et républicains mettant l’épaule à la roue.

J’expliquais hier que susciter enthousiasme et émotion dans une formule virtuelle représente un défi colossal. À mon avis, les concepteurs y sont parvenus à plusieurs reprises. Par exemple, avec le témoignage poignant de cet homme atteint de sclérose latérale amyotrophique ou encore avec la vidéo rappelant l’amitié sincère entre John McCain, le défunt sénateur républicain, et Joe Biden.

Le moment le plus attendu de cette seconde soirée était l’intervention de l’épouse de Joe Biden, Jill. Beaucoup d’Américains connaissent son nom et reconnaissent son visage, mais bien peu d’entre eux pouvaient prétendre la connaître. J’étais de ceux qui se demandaient comment une femme aussi discrète pourrait tirer son épingle du jeu, surtout après l’intervention remarquée de Michelle Obama la veille.

Plus effacée pendant les campagnes 2008 et 2012, Jill Biden s’est fort bien acquittée de sa tâche dans un registre fort différent de celui Mme Obama. Là où l’ancienne First Lady attaquait et provoquait Donald Trump, s’employant à détruire un bilan de trois tout en laissant planer le spectre d’une réélection, Mme Biden a choisi un ton plus calme et posé. Elle a habilement joué sur les craintes bien légitimes des familles qui craignent de retourner leurs enfants dans les salles de classe alors que la première vague de la COVID-19 n’est pas terminée.

Si une convention permet de faire connaître un candidat et ses valeurs à des millions de ses concitoyens, Jill Biden a su émouvoir en racontant l’histoire de sa rencontre avec Joe Biden. Il aurait été facile de verser dans le sentimentalisme, piège qu’elle a su éviter. Nous avons eu droit à une histoire d’amour, l’histoire d’une famille reconstituée et heureuse, une histoire résilience et de respect.

Si les Biden ont pu surmonter leurs épreuves personnelles et reconstruire une famille, ils peuvent recourir aux mêmes valeurs et à la même résilience pour contribuer à reconstruire un pays. Je ne sais pas si cette stratégie a su vous charmer, mais à la lecture des analyses des divers médias américains ce matin, l’équipe démocrate a marqué des points.

Si le second soir a offert quelques beaux moments et de belles réussites, le bilan n’est cependant pas sans tache. Je relève deux aspects un peu plus controversés ou négatifs.

Dans un premier temps, il semblait évident qu’on ne souhaitait pas accorder trop de temps d’antenne à des représentants de l’aile plus progressiste. Si on comprend aisément qu’on veuille obtenir le vote des indépendants ou des républicains déçus, on prend également le risque de décevoir une faction de plus en plus importante du parti et, surtout, de lancer un message à un électorat plus jeune séduit par Alexandria Ocasio-Cortez. On peine à mobiliser les jeunes et à les entraîner vers les bureaux de vote. Depuis deux jours, les jeunes et les hispanophones ont été les négligés de la convention, on devra trouver une manière de les mettre en valeur avant le 3 novembre.

L’autre moment plus terne de la soirée de mardi a été le couronnement officiel de Joe Biden. Si la présentation des votes des délégués était plus originale et sympathique que ce à quoi nous avons droit lors d’une convention traditionnelle (nous avons fait un beau survol de toutes les régions du pays), on a échoué lamentablement pour le couronnement. Difficile d’imaginer plus kitsch et plus maladroit.

De plus, je comprends parfaitement qu’on veuille projeter l’image d’un parti responsable, qu’on se présente avec des masques ou qu’on s’isole dans les résidences, mais pour un moment aussi fort et symbolique, ne pouvait-on pas déplacer Joe Biden à Milwaukee de manière sécuritaire? Les démocrates ont perdu le Wisconsin en le négligeant en 2016, ce serait bête de l’échapper une fois de plus en 2020.