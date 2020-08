La manif anti feux rouges

« Chers amis, merci d’être venus en si grand nombre à cette deuxième manif anti feux rouges ! »

Cris de la foule. « Libaaaaaaarté ! Rendez-nous notre libaaaaaaarté ! »

« Tiens, juste pour faire mentir les médias fake news, je vais vous compter : 1, 2, 3, 4... Vous êtes 2 millions et demi de personnes !!!!

— Yeah ! On t’aime, Alexis !!!!!

— Partout à travers le monde, des gens s’élèvent contre l’obligation d’arrêter aux feux rouges ! Ça nous fait perdre un temps fou ! Et en plus, c’est injuste ! Les ambulances s’arrêtent-elles aux feux rouges ?

— Non !

— Les camions de pompiers s’arrêtent-ils aux feux rouges ?

— Non !

— Pourtant, ce sont des véhicules routiers comme nous ! Des études extrêmement sérieuses disent que dans le centre-ville de Koulamoutou, au Gabon, il n’y a pas de feux rouges ! AUCUN feu rouge ! Et savez-vous combien il y a eu d’accidents d’autos, le mois passé ? TROIS !!!! TROIS accidents dans le centre-ville de Koulamoutou ! »

Cris de surprise de la foule.

« Oui ! Mais ça, les médias fake news vous le cachent ! Avez-vous déjà entendu Yves Poirier vous parler de la circulation automobile à Koulamoutou ?

— Non !

— Ben voilà ! C’est en plein ça ! Mon beau-frère de Lavaltrie, qui est un expert en circulation, et qui possède deux ski-doos, deux motomarines et une moto à trois roues depuis plusieurs années, m’a dit...

— Dis-nous, Alexis ! Dis-nous !

— Il m’a dit, PREUVES À L’APPUI, que les feux rouges ont été inventés par les illuminati chinois pour faire baisser la productivité et le moral des Occidentaux ! Pendant qu’on attend, on ne travaille pas ! »

Cris d’indignation de la foule.

« D’ailleurs, on a un témoignage extrêmement révélateur à vous faire entendre : accueillez l’ancienne animatrice de l’émission de tricot à la télé communautaire de Saint-Cyrille-de-Wendover, Josée Purell !

— Bonjour la gang !

— On t’aime, Josée !!!!

— Moi, j’ai brûlé au moins 15 feux rouges dans ma vie ! Full pin ! Sans regarder ! »

Rires de la foule.

« Et savez-vous combien d’accidents j’ai eus ? AUCUN !!!! Alors qu’une fois, j’ai arrêté au feu rouge, comme on nous oblige à le faire, et le gars en arrière de moi m’a rentré dedans ! »

La foule est en colère.

« C’est faux que les feux rouges nous protègent ! C’est une atteinte à nos droits et libertés !

— LIBAAAAAARTÉ !!!!!

— Maintenant, je passe la parole à votre idole, Marie Poirier ! »

La foule est en extase.

« Bonjour vous !!!! Bonjour le peuple ! Le peuple libre, le peuple qui gronde, le peuple qui dit non et qui sort de ses gonds !!!

— MA-RIE ! MA-RIE ! MA-RIE !

— Afin de montrer à tout le Québec que nous sommes nombreux à combattre les feux rouges, nous vous invitons à porter notre symbole : un masque, un beau masque noir avec une auto rouge dessus, et notre slogan : À ROUGE, JE BOUGE !

Distribuez-en à vos voisins, que ce masque devienne le symbole de notre liberté !!!!! »

Tous les gens massés devant la scène mettent leur masque.

« Maintenant, chers amis, afin de montrer que nous sommes des citoyens responsables... allons tapocher des journalistes ! »