L’Avalanche sans pitié pour les Coyotes

Grâce à une production de quatre points, Nathan MacKinnon a mené l’Avalanche du Colorado vers un gain de 7 à 1 face aux Coyotes de l’Arizona, mercredi, à Edmonton. Cette victoire a permis à la troupe de Jared Bednar d’éliminer les Coyotes en cinq matchs et de prendre rendez-vous avec les Golden Knights de Vegas au prochain tour.

C’est Nazem Kadri qui a donné le ton en première période en touchant la cible à deux reprises. L’attaquant ontarien a d’abord capitalisé sur une belle passe de Gabriel Landeskog captée dans l’enclave, alors que l’Avalanche était en avantage numérique.

En fin d’engagement, Kadri a récupéré une rondelle bondissante en zone centrale avant de filer seul devant Darcy Kuemper, qu’il aisément déjoué. Il s’agissait déjà de son sixième but des séries.

Photo AFP

Samuel Girard a aussi profité du jeu de puissance en première période pour enfiler l’aiguille à l’aide d’un tir de la ligne bleue.

Nathan MacKinnon a littéralement assommé les Coyotes au deuxième vingt en touchant la cible deux fois en moins d’une minute. Il a d’abord fait mouche grâce à un puissant tir décoché du haut des cercles. Il a marqué un deuxième but en tout point semblable 58 secondes plus tard, alors que l’Avalanche évoluait avec un homme en plus. MacKinnon a également obtenu deux mentions d’aide dans la victoire.

Le défenseur Nikita Zadorov et l’attaquant J.T. Compher ont complété le travail pour la formation du Colorado.

Kuemper à court de miracles

Clayton Keller a privé Philipp Grubauer d’un blanchissage en inscrivant son quatrième but des séries en début de troisième période. Le gardien de l’Avalanche a conclu la rencontre avec 23 arrêts.

Pour sa part, Kuemper n’a pas été en mesure de faire des miracles cette fois, lui qui a cédé six fois sur 30 lancers. Antti Raanta a pris le relais de Kuemper au troisième vingt et a repoussé quatre tirs.

En demi-finale d’association, l’Avalanche croisera le fer avec les Golden Knights, qui ont éliminé les Blackhawks de Chicago en cinq matchs en ronde initiale.