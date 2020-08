Manger local : plaisirs gourmands dans la région de Roussillon

Fromages, bières, petits fruits, blé d’Inde, légumes, vins naturels, ce ne sont pas les choix de délicieux produits d’ici qui manquent dans la grande région de Roussillon!

Avec ses 11 municipalités, soit Candiac, Châteauguay, Delson, La Prairie, Léry, Mercier, Saint-Constant, Saint-Isidore, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et Sainte-Catherine, Roussillon foisonne d’agriculteurs passionnés qui sont au cœur de l’économie de ce secteur.

Pour vous inspirer lors de votre prochaine virée gourmande et encourager les producteurs de chez nous, découvrez la richesse du terroir de la Rive-Sud de Montréal grâce aux nouvelles capsules vidéo Dans mon assiette. À travers ces vidéos, l’animatrice Chantal Lamarre part à la rencontre de chefs dynamiques qui savent mettre en valeur les aliments locaux et nous livre ses adresses incontournables pour savourer les meilleurs produits de la région.

Voici donc6 façons de découvrir les meilleurs ingrédients d’ici

Oser l’accord bière et fromage

Aujourd’hui, les fromages du Québec jouissent d’une place de choix dans nos assiettes. Le talent des producteurs de fromages d’ici a été prouvé à maintes reprises lors de concours nationaux et internationaux. Pour une dégustation 100% locale, pourquoi ne pas les accorder avec les excellentes bières de la brasserie-distillerie Champ libre à Mercier? Vous serez agréablement surpris de constater le mariage parfait entre un fromage de chèvre doux et une bière blonde légère par exemple. Pour sélectionner vos fromages et vos bières préférés, visitez la fromagerie Ruban bleu à Châteauguay, ou bien faites vos achats en ligne. Complétez votre panier avec une foule de produits fins locaux comme des rillettes de canard, des saucissons, de la salsa, des tapenades ou de la confiture de cerises de terre.

Parfaits pour accompagner votre plateau de fromages d’ici !

Apprêter le maïs de mille et une façons

La saison du maïs bat son plein et celui en provenance de la région de Roussillon est particulièrement succulent ! Profitez-en pour le mettre au menu plus souvent grâce à des recettes savoureuses et originales. Grillé sur le BBQ, garni d’un beurre aromatisé, de fromage émietté ou de zeste de lime, les possibilités autour du maïs sont alléchantes. Pour l’intégrer à vos recettes, faites griller ses grains d’or et ajoutez-les à vos salades de thon, à vos salades de tomates, dans vos tacos de poisson ou encore réduisez-le en crème pour obtenir une rafraîchissante soupe froide comme le propose le chef Michael Biesemans du M Resto-Bar à Sainte-Catherine.

Visiter le Marché des Jardiniers

Depuis 1968, ce marché saisonnier situé à La Prairie attire autant les habitants du coin que les épicuriens en quête de fraîcheur et de nouvelles saveurs. Que ce soit pour les fameux beignes maison de la Boulangerie Fortin, les viandes marinées et prêtes à mettre sur le gril de la boucherie Galerie des viandes, ou encore les somptueux étals de tomates Au Jardin des Roy, la visite en vaut la peine ! Le kiosque de la Ferme Romuald vous propose aussi un vaste choix de produits bios : des œufs, de la volaille ainsi que des fruits et des légumes de saison.

De quoi remplir vos paniers et préparer tout un festin!

S’inspirer des recettes de chefs

Avec son abondance de produits frais et de qualité, l’été est une saison de rêve pour les chefs. Au fil des arrivages, ils rivalisent d’imagination afin de créer des plats sublimes qui mettent en vedette le produit du moment, tel que les fraises, les asperges, les tomates ou les bleuets. Au fil des différentes capsules vidéo Dans mon assiette, découvrez des recettes de chefs simples et inspirantes où les aliments d’ici sont toujours au premier plan. Enfilez votre tablier et reproduisez à la maison le tartare de pétoncles et fraises de la chef Christine Bilodeau de l’expérience Chic Chef, les asperges grillées et figues fraîches du chef Christian du restaurant La Carcasse ou encore le carpaccio de tomates ancestrales et croûton de chèvre du chef Patrick du restaurant Chez Julien.

Découvrir le vin nature du vignoble Vertefeuille

Dans les dernières années, les vins du Québec ont su se tailler une place enviable tant du côté des grands restaurants que sur nos tables, à la maison. Pour accompagner tous les merveilleux produits de la région, rien de mieux qu’un vin nature du vignoble Vertefeuille situé à La Prairie. Issu des raisins cultivés en agriculture écologique et biodynamique, chaque vin possède des qualités uniques qui reflètent le terroir québécois. Faites votre choix parmi un vin orange, parfait pour l’apéro, un rosé qui se marie bien avec les fromages, deux rouges pour vos grillades estivales et un rouge passe-partout pour toutes les occasions.

Santé!

Cuisiner selon les saisons

Les plus grandes assiettes des chefs sont souvent les plus simples. Le truc? Elles mettent de l'avant avec splendeur des produits frais et locaux du moment. Au restaurant Chez Julien dans le Vieux-La Prairie, le chef Patrick Allaire-Daly propose de sublimer les tomates ancestrales du coin à travers un carpaccio bien relevé. Accompagné d'une vinaigrette à l'érable bio, d'une salade de fenouil, d'un croûton au fromage de chèvre et de généreuses tranches de canard fumé maison, ce plat sucré-salé goûte littéralement l'été – de quoi prolonger la saison jusqu'à ses derniers couchers de soleil!

Voilà une recette facile à reproduire dans votre propre cuisine pour un lunch débordant de saveurs!

Terminez l'été de belle façon sur les routes gourmandes de la grande région de Roussillon grâce aux capsules vidéo Dans mon assiette. Une façon simple d'encourager les producteurs d’ici, de favoriser l’économie locale et de découvrir de savoureux produits !