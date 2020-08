Port de Montréal: les débardeurs invités à bouger des conteneurs malgré la grève

MONTRÉAL | L'Association des employeurs maritimes a réitéré mercredi son désir d’en arriver à une entente négociée avec les débardeurs du Port de Montréal, à qui elle demande, malgré le conflit de travail, de bouger près de 480 conteneurs renfermant des cargaisons importantes.

Les débardeurs ont signifié une fin de non-recevoir à cette proposition de trêve dans les minutes qui ont suivi parce que la partie patronale refuse, disent-ils, de dévoiler le contenu des conteneurs. Ceux-ci transporteraient, selon les gestionnaires des installations portuaires, des produits d’urgence, de la nourriture et des médicaments.

La grève générale illimitée déclenchée par les syndiqués le 10 août en était à sa 10e journée mercredi. Les revendications concernent les horaires de travail et le salaire en dehors des plages horaires de jour en semaine.

«L’Association des employeurs maritimes a pour objectif d’en arriver à une entente négociée, de s’assurer qu’on ne prend aucune partie prenante en otage et de s’assurer qu’on a une obligation de résultat dans notre négociation», a dit Martin Tessier, président de l’Association en point de presse.

«Durant les derniers jours, j’ai eu des échanges avec la partie syndicale dans laquelle on leur a fait une proposition "cargos-travail", donc on leur a proposé de nous aider à bouger les conteneurs au Port de Montréal malgré la grève. Vous savez que le syndicat nous avait offert de bouger des conteneurs qui étaient reliés à la pandémie. On a plusieurs conteneurs qui ont des cargaisons très importantes qu’on se doit de bouger», a ajouté M. Tessier, qui dit préférer que ce soit des débardeurs et non des cadres ou des travailleurs de remplacement qui effectuent ce travail.

Cette dernière option est permise par la loi et pourrait se mettre en branle dès jeudi étant donné que les débardeurs refusent de mettre en veilleuse leur grève le temps de procéder au déplacement des conteneurs importants.

La dernière fois qu’on a voulu faire appel à d’autres personnes pour exécuter du travail des syndiqués, des gestes de violence ont été perpétrés par ces derniers contre des cadres dans le stationnement du Stade olympique.

«Chaque fois qu’il y a un conflit quelque part dans le monde, c’est la pire chose à faire que d’utiliser des travailleurs de remplacement, parce que ça fait monter la tension», a dit Michel Murray, conseiller au Syndicat des débardeurs du Port de Montréal.

«Présentement, dans le conflit du Port de Montréal, on n’a pas besoin de faire monter la tension plus qu’elle est levée [...], a ajouté M. Murray. On a besoin de baisser la tension. Lorsqu’il a menacé d’utiliser les travailleurs de remplacement, je lui ai dit: "Martin [Tessier], si tu pousses encore la provocation à ce niveau-là, tu vas avoir été le premier à faire monter la pression dans le Port de Montréal".»

Les syndiqués promettent une importante manifestation jeudi si on a recours à des travailleurs de remplacement, ce qui pourrait perturber la circulation sur la rue Notre-Dame devant la Maison des débardeurs de Montréal, à la hauteur du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Martin Tessier de l’Association des employeurs maritimes craint que la situation dégénère.

«Je pense que dans toute société, tout le monde a son droit. Faut respecter le droit des autres. J’espère que ça ne brassera pas [...], je suis convaincu que [les syndiqués] ne sont pas contents, mais je m’attends à n’avoir aucune violence, aucune intimidation et aucun harcèlement.»

Les ministres québécois du Travail et du Développement économique, Jean Boulet et Pierre Fitzgibbon, et leurs vis-à-vis ontariens, Monte McNaughton et Victor Fedeli, ont fait parvenir une lettre la semaine dernière à deux ministres fédéraux pour qu’Ottawa poursuive ses efforts «visant à favoriser le dialogue entre les parties dans le but qu'elles parviennent rapidement à une entente négociée».

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi sur Twitter en demandant aussi au fédéral d'intervenir.

«Je me suis entretenue avec [le ministre des Transports] Marc Garneau ce midi concernant la situation au [Port de Montréal] qui me préoccupe énormément. Les activités du port sont nécessaires à la vitalité de la métropole d’autant plus que la crise sanitaire a déjà fragilisé notre chaîne logistique. J’ai demandé que le gouvernement fédéral s’implique davantage dans une solution négociée. Il est temps que les partis impliqués fassent un effort supplémentaire pour régler la situation», a-t-elle écrit.

L’industrie du camionnage durement touchée

Plusieurs industries, dont celle du camionnage, sont durement touchées par la grève au Port de Montréal.

Marc Cadieux, PDG de l’Association du camionnage du Québec, a parlé d’importantes conséquences financières pour son industrie et pour l’économie du Québec, en entrevue à LCN mercredi.

«On a 90 000 conteneurs qui sont pris au Port de Montréal, on a des bateaux qui sont détournés vers le port d’Halifax. On sait qu’un bateau contient en moyenne 60 000 tonnes de marchandises. C’est une activité économique que nous perdons. Et je ne suis pas certain que les armateurs seront tentés de revenir chez nous par la suite», a dit M. Cadieux, qui a aussi dénoncé les grèves rotatives des derniers mois.

«Il faut que le gouvernement au plus tôt nomme un médiateur arbitre qui va trancher la question pour enfin arriver à une convention collective, pas juste un observateur qui n’a aucune autorité pour régler ce conflit», a suggéré M. Cadieux, qui a rappelé que la dernière année a été difficile avec les blocus ferroviaires et la pandémie de COVID-19.

L’Association du camionnage évoque des ruptures de stock pour plusieurs produits.

Environ 90 % des biens consommés au Québec passent par le Port de Montréal.