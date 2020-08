Le Parti Québécois cherche à nouveau sa sortie de secours.

Ce n’est pas faute d’avoir essayé : depuis le départ de Lévesque, le PQ a tout tenté.

De l’affirmation nationale de Johnson à la souveraineté-partenariat de Parizeau, de la gauche sociale-démocrate de Lisée à la droite néolibérale de Bouchard, de l’expérience de Marois à la jeunesse de Boisclair, le PQ s’est présenté sous bien des habits, jusqu’à en oublier son véritable style...

Maintenant, un constat de lucidité doit être fait. Depuis 1998, le PQ est en descente.

La course à la chefferie apparaît maintenant comme une opération de survie.

Impasses

Les impasses du PQ sont donc plus fondamentales que ses dernières manœuvres politiques.

C’est d’abord une impasse électorale : la nouvelle génération ne s’intéresse plus à l’idée d’indépendance, et le parti porte le projet comme un boulet.

C’est ensuite, et probablement l’essentiel, une impasse politique : depuis que l’ADQ a dérobé le terrain identitaire en 2007, le PQ s’est résolu à devenir le porteur de l’identité québécoise.

La Charte des valeurs est devenue le symbole de cette réappropriation identitaire.

Pourtant, ce que le PQ ne semble pas comprendre, c’est que lorsqu’il porte le débat « identitaire » et un nationalisme défensif, il perd des plumes.

Beaucoup de plumes, à en perdre toute étoffe. Quatre élections successives en témoignent.

Pourquoi ? Car la nostalgie d’un passé révolu ne fait pas un projet politique !

C’est l’inverse, en fait : la protection de l’identité comme seul horizon politique favorise une marginalisation et un parasitisme politique, en plus de mobiliser puissamment les forces anti-souverainistes.

L’identité constitue une condition nécessaire, mais non suffisante au succès du PQ.

Refondation

La course à la chefferie actuelle n’élira pas un sauveur, c’est certain. Mais une certitude demeure : le prochain chef devra offrir un nouveau projet politique, porté vers l’avenir et qui répondra aux aspirations d’un nouvel électorat.

Sinon, le PQ peut déjà prévoir un énième congrès de refondation en 2023.

À la prochaine fois, pensera-t-on !