Un enfant qui coule du nez devra-t-il être exclu de l’école ?

À l’heure de la COVID-19, plusieurs se demandent s’ils devront retirer leur enfant de la garderie ou de l’école dès qu’il présentera un peu de toux ou un léger rhume.

Car la maladie à coronavirus ne mettra pas fin aux virus qui ont l’habitude de circuler durant l’année scolaire sans qu’on en fasse de cas normalement.

Mais avant de renvoyer son jeune à la maison, y a-t-il moyen pour les parents de distinguer les symptômes de la COVID-19 de ceux d’une banale grippe, d’un petit rhume ou de simples allergies saisonnières?

«Les moins de 5 ans ont tendance à faire de la fièvre avec la COVID. Si on est en train de travailler, c’est de ne pas retirer l’enfant s’il a juste le nez qui coule. S’il a de la fièvre avec de la toux, des difficultés respiratoires, avec le nez qui coule, dans ce contexte-là, on les fait tester», a expliqué la Dre Caroline Quach, pédiatre et microbiologiste-infectiologue.

Selon la médecin, il ne faut prendre aucun risque si les symptômes similaires à la COVID-19 apparaissent.

«L’idée c’est de garder l’enfant à la maison, de le faire tester, et ensuite, si le résultat est négatif, de le retourner à l’école», a indiqué Dre Quach.

Elle assure que des critères plus clairs seront déterminés par les établissements scolaires afin de savoir quand il est pertinent de retirer son enfant.

Au cours des dernières semaines, de nombreux cas d’enfants exclus de garderies par crainte de cas de COVID-19 ont été rapportés. Les délais avant de recevoir le résultat de test sont parfois longs, et peuvent prendre plusieurs jours.

Moins de grippe à cause de la COVID

Cette saison en Australie, la grippe frappe moins fort. Les gestes barrières mis en place pour lutter contre la COVID-19, comme la distanciation sociale, le port du masque, le lavage des mains, ont permis de réduire la contagion.

Les autorités du Québec espèrent également que la grippe se fera discrète au cours des prochains mois pour mieux lutter contre la COVID-19.

Il n’y aura d’ailleurs pas de campagne massive pour la vaccination contre le virus grippal. La population sera simplement invitée à se faire vacciner.

Tout de même, 2 millions de doses du vaccin grippal seront disponibles, soit une hausse de 34% des quantités par rapport à 2019.

Il y a quelques semaines, la Coalition Priorité Cancer demandait que tout le monde puisse recevoir la vaccination contre la grippe afin de protéger les gens plus à risque.