«Un recul majeur» mais pas la fin

Sous le choc après l’annulation de la saison de la LCF, Antoine Pruneau croit que les conséquences de cet arrêt de travail seront importantes, mais estime que le circuit sera capable de s’en remettre.

« L’annulation de la saison est un recul majeur, mais la LCF ne va pas mourir, a résumé le demi défensif et représentant des joueurs du Rouge et Noir d’Ottawa, encore assommé 24 heures après l’annonce. Le plus frustrant est que nous avions un projet [une ville-bulle à Winnipeg] vraiment intéressant. Cela aurait été le fun pour les joueurs et intéressant pour les partisans avec un calendrier de six parties, plus les séries éliminatoires. »

« Je vis une grosse frustration parce que le momentum était de notre côté et j’avais bon espoir que nous allions pouvoir partir, de poursuivre l’ancien demi défensif étoile des Carabins de l’Université de Montréal.

« Je ne comprends pas en quoi la demande de la LCF était excessive comparativement à d’autres demandes du secteur culturel. C’est ridicule que le gouvernement fédéral aide la LCF d’une part en offrant des subventions salariales aux employés, mais ne paye pas pour le produit [joueurs]. La LCF est plus populaire dans l’Ouest et ce n’est pas les provinces de l’Ouest qui ont élu le gouvernement. Certains mauvais prêts nous ont aussi nui dans l’opinion publique. »

Selon une information de Postmedia publiée hier, tout laisse croire que le gouvernement fédéral a accepté de verser la subvention salariale aux joueurs qui pourraient toucher un peu plus de 800 $ par semaine rétroactivement au mois de juin.

Mauvaise gestion de crise

S’il déplore la réponse du gouvernement à la demande d’une aide de 30 millions $ sous forme d’un prêt sans intérêt, Pruneau n’a pas été impressionné par la gestion de crise de la LCF.

« La ligue a commis un faux pas au départ en se présentant devant le comité de la Chambre des communes avec aucun plan et aucune entente avec les joueurs. Cette décision a retardé beaucoup le processus. Au lieu de s’entraider au départ, certains se sont braqués et ils ont négocié comme s’il s’agissait d’un renouvellement de la convention collective. C’est une gestion de crise dont nous avions besoin, et non une confrontation. »

Frustrations

À sa première année comme représentant des joueurs, le nouveau papa a vécu des frustrations. « On nous a gardés dans le noir. Il y avait trop de non-dits et de confidentiel. Au sein de l’Association des joueurs (CFLPA), il y avait aussi des problèmes de communication même si je comprends que nous ne pouvions pas être 17 personnes autour de la table et qu’il fallait former un comité de négociations. Cela n’aurait rien changé au résultat final, mais j’aurais voulu avoir la proposition initiale sur papier. »

Pruneau va toutefois continuer de s’impliquer au sein de la CFLPA. « Ça prend quelqu’un qui a les couilles pour le faire. J’espère monter les échelons pour aider plus les joueurs. J’espère me retrouver au sein du comité exécutif. Pour 2021, il n’est pas question d’accepter des concessions à la dernière année de contrat. Nous ne sommes pas actionnaires et ce n’est pas à nous de prendre le fardeau. »

Auclair pourrait revenir avec le Rouge et Or

Malgré l’annulation de la saison de la LCF, plusieurs joueurs repêchés le 30 avril dernier auront l’option de jouer au football en 2020 si jamais le RSEQ commence ses activités.

Du nombre, Adam Auclair examine ses options. Choix de première ronde (6e au total) du Rouge et Noir d’Ottawa au dernier repêchage, le secondeur hybride du Rouge et Or de l’Université Laval rendra sa décision d’ici la fin de la semaine.

« Ce n’est pas un non, mais je suis en période de réflexion, a souligné Auclair. Je suis chanceux d’avoir l’option de revenir, ce qui n’est pas le cas de tout le monde. Je dois en parler à mon agent (Sasha Ghavami), mais je devrai me décider rapidement. Je dois aussi parler à Glen (Constantin) pour vérifier leur perception à l’égard de la saison dans le contexte actuel. »

Ayant accumulé les 18 crédits nécessaires lui permettant d’être admissible, Auclair est à la recherche de son stage en éducation physique. « Je prévoyais faire mon stage à l’hiver et jouer dans la LCF à l’automne, mais les plans ont changé, a-t-il expliqué. Je ferai mon stage à l’automne et terminerai mes derniers cours pour l’obtention de mon baccalauréat à l’hiver. Si je ne joue pas à l’automne, je ne vais pas m’asseoir sur mes lauriers et je vais m’assurer de demeurer en forme. »

Partie remise

Même s’il possède l’option de jouer en 2020, Auclair aurait préféré un scénario différent.

« C’est plate parce que j’aurais aimé vivre mon premier camp pro cette année, mais c’est partie remise pour 2021. Compte tenu des reports et que nous étions laissés sans réponse, on s’attendait à une telle nouvelle. »

Chez les Carabins de l’Université de Montréal, le secondeur Brian Harelimana et l’ailier défensif Benoît Marion, dont les droits appartiennent aux Alouettes de Montréal, sont admissibles à un retour, tout comme le plaqueur Andrew Seinet-Spaulding (Calgary) et le demi défensif Vincent Dethier (Saskatchewan), du côté de McGill.

Parmi les joueurs trop âgés qui ont été repêchés le 30 avril et dont la carrière universitaire est terminée, on retrouve notamment le demi défensif Marc-Antoine Dequoy, des Carabins, récemment retranché par les Packers de Green Bay, et le bloqueur Kétel Assé, du Rouge et Or.