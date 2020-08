MARTINEAU, André



C'est avec tristesse que nous vous annonçons aujourd’hui le décès de monsieur André Martineau, il nous a quittés le jeudi 30 juillet dernier à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Diane Cholette, ses enfants Françine, Louise, Jean-Claude, Gilles, Michel et ses petits-enfants.Travaillant et courageux, il était apprécié de tous, nous le savons en paix. Il restera à jamais dans nos coeurs et entendre une chanson d'Elvis nous fera lever les yeux au ciel et nous rappellera sa mémoire.La famille accueillera tous ceux et celles désirant lui rendre un dernier hommage, le samedi 22 août de 13 heures à 16 heures à la:SAINT-JÉRÔME, QC J7Y 4C9