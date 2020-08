SHEEHAN, Michael



Décédé subitement le 16 août 2020, Mike laisse dans le deuil son épouse Stephanie Scott, ses belles-filles Raeanne (Denis) et Caitlin, son père Douglas, sa soeur Linda et de nombreux cousins, parents et amis. En raison de la pandémie, un rassemblement sera organisé à une date ultérieure.Des dons en sa mémoire peuvent être faits à la Fondation des maladies du coeur.La famille vous invite à partager vos souvenirs de Mike sur le site Internet de Voluntas (voluntas.ca, 514-695-7979).