GAUTHIER, Jacqueline



À Saint-Eustache, le 26 mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jacqueline Gauthier.Elle laisse dans le deuil son frère Jean-Marc (Monique Ethier), ses soeurs: feu Jeanne D'Arc (feu Gérard Clavel), Germaine (feu Gérald Beaulne), Rose-Hélène et Rollande (feu René Ladouceur), ses neveux, nièces et autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 22 août à 11h en l'Église de Saint-Eustache. La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.SAINT-EUSTACHE, QC450-473-5934