ARCHAMBAULT BEAULÉ, Liette



Le 20 juin dernier est décédée Madame Liette Archambault Beaulé à l'âge de 88 ans.Elle nous a quitté pour aller rejoindre "son trésor" Bertrand Beaulé. Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrice (Isabelle Lavoie), Sylvain (Viviane Guillemette), ses petits-enfants: Jérémy (Noémie Roy), Éloïse (Alex Martel), Miranda (Yannick Benoit), Fréderic, Mylène (Nicolas Cadorette), sa soeur Monique, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis à l'église De La Purification au 445 rue Notre -Dame à Repentigny, le samedi le 22 août dès 13h. Les funérailles auront lieu au même endroit à 14h.