Au temps des Québécois humiliés

Je n’ai jamais aimé l’aventure felquiste, mais je ne peux cacher mon admiration devant le film Les Rose, qui sort en salle ces jours-ci.

Le cinéaste Félix Rose y retrace le parcours de sa famille, notamment celui de son père, Paul Rose, engagé dans le FLQ et associé intimement à la crise d’Octobre, dont on commémore cette année le 50e anniversaire. Félix Rose aime son père, il l’admire, mais il est perplexe : comment a-t-il pu se retrouver mêlé à un épisode aussi tragique de l’histoire du Québec ayant conduit à la mort d’un homme ?

FLQ

Sur le strict plan cinématographique, ce documentaire est passionnant, bien tourné, et nous propose des scènes d’archives inédites. C’est tout un pan refoulé de notre histoire qui remonte à la surface. Mais c’est surtout la réflexion sur l’histoire du Québec qui devrait nous interpeller.

Au cœur du film, on retrouve la souffrance immense d’un peuple conquis, dominé, humilié, condamné à vivre étranger dans son propre pays, dans une misère dont nous avons perdu le souvenir.

Quand aujourd’hui, des militants qui s’autoproclament « antiracistes » relativisent la situation historique des Canadiens français parce qu’ils auraient été bénéficiaires du « privilège blanc », on ne peut qu’être stupéfait. Les obsédés de la race hiérarchisent la souffrance en triant selon les couleurs : par définition, le Blanc, lorsqu’il est dominé, est moins dominé que le « racisé ».

On vole ainsi leur histoire aux Québécois, et on a même le culot, par préjugé idéologique, d’en faire une nation impériale. Il y a des militants « antiracistes » qui devraient passer un peu de temps dans les livres d’histoire plutôt que de nous faire la leçon.

Les Rose nous plonge ainsi dans la vie d’une famille ouvrière condamnée, d’une génération à l’autre, à subir la domination. Mais le temps passe et cette situation est de moins en moins acceptée. On commence à rêver de changement.

On veut décoloniser le Québec, le sortir de la tutelle des Rhodésiens d’ici, pour reprendre la formule de René Lévesque. Vivre en français, dignement et librement. On parle d’indépendance. On parle même de socialisme, puisque c’est ainsi que plusieurs nommaient à l’époque le désir d’une société juste.

Rose

Une chose frappe dans le film : les Rose, comme bien des jeunes, à l’époque, sentaient que la société était bloquée. Ces jeunes hommes indéniablement courageux crurent malheureusement que la lutte armée, seule, était à même de débloquer la situation. Ils cédèrent au romantisme destructeur de la violence révolutionnaire.

Les Rose fait le portrait d’hommes pris dans une société dominée ne sachant pas trop quoi faire pour la transformer, au point de basculer dans une action désespérée et impardonnable.

Il nous rappelle que notre peuple qui aime se croire normal porte une histoire douloureuse, liée à une douleur intérieure qu’il n’ose plus nommer, de peur d’avoir l’air arriéré. Un des grands mérites de Félix Rose est de nous obliger à nous y replonger, avec intelligence et finesse.