Barkskins diffusé au Québec dès le 6 septembre

Les téléspectateurs québécois pourront enfin voir la saga historique Barkskins, plus importante série jamais tournée à Québec, dont le tournage a eu lieu l’été dernier. La diffusion est prévue dès le 6 septembre sur la chaîne National Geographic.

Les deux premiers épisodes seront relayés un à la suite de l’autre le 6 septembre, dès 21 h. Le reste de la saison sera ensuite diffusé tous les dimanches, 21 h, à raison d’un épisode par semaine.

National Geographic/Philippe Bosse

La diffusion aux États-Unis avait débuté plus tôt que prévu, soit le 25 mai dernier, afin que la série puisse être admissible aux Emmy Awards.

Adaptation du roman d’Annie Proulx paru en 2016, les huit épisodes de Barkskins, qui se déroulent au 17e siècle, ont été tournés à plusieurs endroits en périphérie de Québec au cours de l’été dernier, soit à Stoneham, Valcartier, Château-Richer, à la Petite-Rivière-Saint-François et dans le Vieux-Québec.

Dotée d’un budget de 60 millions de dollars, la production avait même recréé un village du 17e siècle en pleine forêt, à Valcartier. Plus de 300 artisans, figurants et techniciens ont travaillé sur la série.

Barkskins met en vedette Marcia Gay Harden (Pollock, Cinquante nuances de Grey, Code Black ), David Thewlis (Harry Potter, Fargo), Christian Cooke (The Art of More) et James Bloor (Dunkirk). La série est réalisée par Elwood Reid.