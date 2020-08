COVID-19 : deux cas chez les Mets

L’affrontement prévu mardi soir entre les Mets de New York et les Marlins à Miami a été reporté, et ce, en raison de deux cas positifs à la COVID-19 dans l’organisation de la Grosse Pomme.

Le baseball majeur a confirmé le report, tandis que le réseau MLB Network a révélé la présence du virus chez les Mets.

Il s’agirait d’un joueur et d’un membre du personnel de l’équipe new-yorkaise qui serait atteint par la maladie.

Il semblerait également que l’affrontement des Mets contre les Yankees de New York prévu vendredi sera également reporté. Les deux équipes de la mégalopole américaine doivent disputer une série de trois rencontres ce week-end. Pour l’instant, les parties de samedi et dimanche sont maintenues.

Rappelons qu’un peu plus tôt cette saison, une éclosion de coronavirus avait eu lieu chez les Marlins. Cela avait mené au report de 13 de leurs rencontres. Le club a d’ailleurs été en pause forcée du 27 juillet au 7 août.