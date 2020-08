Des iPhone avec Fortnite vendus des milliers de dollars sur eBay

Ce n’était qu’une question de temps avant de voir l'apparition d’opportunistes qui profitent du fait que Fortnite ait disparu de l’App Store d'Apple. Ainsi retrouve-t-on depuis peu, sur le site d’enchères eBay, plusieurs annonces où l'on offre, pour plus de 10 000$, des iPhone sur lesquels le jeu est installé, et leur nombre ne fait qu’augmenter.

La grande bataille ultra-médiatisée entre Epic Games et Apple, à la suite du retrait du jeu Fortnite de l’App Store, a fait couler beaucoup d’encre. Comme dans le cas de Flappy Bird il y a quelques années, des centaines d’opportunistes se sont jetés sur l’occasion pour tenter de vendre à prix d'or leur iPhone sur lequel Fortnite est installé.

Il suffit de lancer une recherche avec les mots-clés «iPhone Fortnite Installed» pour retrouver des centaines de résultats, qui ne cessent de se multiplier. Le vendeur qui demande le plus cher en ce moment offre un iPhone 11 Max Pro pour la rondelette somme de 18 000$ US, alors que les enchères débutent à 12 000$ US.

Capture d'écran eBay

La bataille entre Epic Games et Apple est féroce

On rappelle que l’application Fortnite a été retirée de l'App Store parce qu'elle enfreignait les règlements de la boutique virtuelle. Les joueurs pouvaient acheter des V-Bucks beaucoup moins cher directement par l'application, plutôt que de passer par le système de paiement d’Apple.

Epic Games a donc réagi rapidement au geste en choisissant de poursuivre Apple devant les tribunaux, accusant la compagnie de tenir un monopole dans l’industrie.

À REGARDER