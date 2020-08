Des pertes de 1 M$ pour GYM

Le promoteur Yvon Michel ne le cache pas. La pandémie de la COVID-19 a donné un dur coup à sa compagnie dans les derniers mois. Il estime que cette pause forcée a causé des pertes évaluées à 1 M$.

« Les pertes sont énormes, mentionne Yvon Michel lors d’une entrevue avec Le Journal de Montréal. Pour le moment, on a vu trois de nos galas au Casino de Montréal être annulés.

« Puis, il y a eu l’annulation du gala d’Artur Beterbiev à Québec où nous étions partenaires avec Top Rank. Sans compter les reports des duels de Marie-Ève Dicaire, d’Oscar Rivas et d’Eleider Alvarez. Au total, on parle d’un trou de 1 million $ en revenus. »

Toutefois, il mentionne que plusieurs autres entreprises au Québec vivent des moments plus difficiles que ceux de sa compagnie à l’heure actuelle.

« Si je regarde la situation de plusieurs restaurateurs, elle est pire que la nôtre, a précisé l’homme d’affaires. Par contre, c’est dommage ce qui arrive parce que nous traversions l’une des meilleures périodes de notre histoire. »

Comme on le sait, en raison du confinement interminable des sports de combat au Québec, Michel n’a pas beaucoup d’options sur la table pour relancer les activités de GYM. Pour le moment, tout ce qu’il peut faire pour engranger des revenus, c’est de faire boxer ses protégés aux États-Unis.

C’est le cas d’Eleider Alvarez demain à Las Vegas. Michel recevra un pourcentage de la somme remise par Top Rank pour les services de l’ancien champion du monde. De plus, il encaissera une partie des revenus de la télévision à la carte amassés au Canada.

Sortir la tête de l’eau

Plusieurs amateurs québécois se sont posé la question suivante : pourquoi le combat entre Alvarez et Joe Smith jr sera-t-il présenté à la télé à la carte alors que tous les autres galas de Top Rank ont été présentés gratuitement depuis le début de la relance ?

« Ça nous permet d’obtenir plus de revenus que le montant remis par Top Rank, a expliqué Yvon Michel en ajoutant qu’une soixantaine de bars ont déjà acheté l’événement. C’est la seule façon de les maximiser. »

« Pour ce qui est du cas d’Alvarez, il n’est pas unique. Que ce soit Jean Pascal, Lucian Bute ou Adonis Stevenson, ils ont tous utilisé cette avenue pour obtenir plus d’argent pour leurs combats.

« On y va un combat à la fois. Le dernier d’Eleider [contre Michael Seals] était diffusé gratuitement à la télévision. Cette fois, en raison de l’enjeu du combat, on a décidé d’aller du côté de la télévision à la carte. On est confiants que nous aurons de bons chiffres. »

Il y a un facteur qui n’est pas négligeable dans cette opération. Les réseaux de télévision à la carte mettent toute la gomme pour mousser les combats qu’ils présentent avec une campagne publicitaire sur toutes les plateformes.

« La télévision à la carte fait rouler l’industrie de la boxe. Ça motive tout le monde, dont le boxeur qui monte sur le ring. Cette voie pourra nous aider à sortir la tête de l’eau. »

Clavel, la prochaine ?

Il y a de fortes chances que le combat d’unification entre Marie-Ève Dicaire et Claressa Shields soit aussi présenté à la télévision à la carte. C’est logique en raison de l’importance du combat.

Le patron de GYM a aussi des plans pour Kim Clavel.

« Elle a la personnalité, la popularité et le potentiel pour avoir cette opportunité si elle obtient un combat majeur, a souligné Yvon Michel. Sans entrer dans les détails, je peux dire que les cotes d’écoute ont été excellentes pour son dernier combat de Las Vegas.

« Ça nous donne un indicateur intéressant qu’elle pourrait obtenir de bonnes ventes si on choisissait cette avenue. »

