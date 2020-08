Félix Robert avec les Penguins

L’ancien attaquant du Phoenix de Sherbrooke Félix Robert a paraphé une entente avec les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton dans la Ligue américaine de hockey, jeudi.

Jamais repêché dans la Ligue nationale, le natif du Lac-Mégantic vient de connaître sa meilleure campagne dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a amassé 36 buts et 56 mentions d’aide pour 92 points en 46 parties.

Robert détient plusieurs records de la jeune organisation du Phoenix. Il est notamment celui qui a inscrit le plus de buts en avantage numérique (29) et détient la plus longue série de matchs avec au moins un point (16). Ses 216 points en carrière le placent également au deuxième échelon des meilleurs pointeurs de la formation sherbrookoise.