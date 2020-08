Gallagher victime d’une fracture?

Le coup vicieux du défenseur des Flyers de Philadelphie Matt Niskanen à l’endroit du joueur du Canadien de Montréal Brendan Gallagher était si brutal qu’il aurait fracturé la mâchoire du représentant de la Sainte-Flanelle.

C’est du moins ce qu’avançait l’expert hockey du réseau TVA Sports Renaud Lavoie après le cinquième affrontement entre les deux équipes, mercredi soir.

Niskanen a frappé le petit attaquant du CH en plein visage avec son bâton, et ce, alors qu’il ne restait presque plus de temps à faire à la rencontre. Après son altercation, Gallagher a retraité au banc des siens, la bouche ensanglantée.

L’arrière des Flyers n’a pas été puni pour son geste, mais la Ligue nationale pourrait décider de revoir la séquence et de le suspendre pour le sixième match de la série de première ronde opposant les deux formations.

Lors de la cinquième partie, une victoire de 5 à 3 du Tricolore, Gallagher a inscrit sa première réussite des séries éliminatoires. Le numéro 11 a aussi décoché trois tirs au but, donné trois mises en échec et passé plus de 18 minutes sur la patinoire.