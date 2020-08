La Caisse de dépôt et placement du Québec mise sur Tim Hortons

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) injecte près de 180 M$ US (237 M$ CAN) pour devenir l’un des actionnaires de Restaurant Brands, qui possède les enseignes Tim Hortons, Burger King et Popeyes.

Selon des documents déposés vendredi dernier du côté des États-Unis, la Caisse a acheté, au cours des derniers mois, pour 3,3 millions d’actions de la société canadienne enregistrée à la Bourse de New York.

À la fin 2019, selon le rapport annuel de l’organisation, la Caisse ne détenait pas de titres dans l’enseigne spécialisée dans le secteur de la restauration rapide. Grâce à cette transaction, l’investisseur institutionnel québécois devient parmi les actionnaires les plus importants de Restaurant Brands.

Jeudi, la direction de la CDPQ n’a pas voulu commenter cette transaction. Il n’a pas été possible de savoir le montant exact déboursé pour ces actions.

«La Caisse ne commente pas ses mouvements de titres en gestion active, au jour le jour», a indiqué dans un courriel le porte-parole, Serge Vallières.

Selon la valeur du titre de Restaurant Brands, jeudi, les parts de la CDPQ valent plus de 238 M$ CAN.

Au cours de son dernier trimestre frappé par la pandémie, Restaurant Brands a vu ses revenus plonger d’environ 25% pour atteindre 1,05 G$ US et son bénéfice net (163 M$ US) chuter de 37% par rapport à la même période l’an dernier.

Depuis mars, l’action de Restaurant Brands est passée de 79,23 $ CAN à environ 72 $ CAN, soit une chute de 9%. Durant cette période, le titre a même atteint un plancher à 40,64$ CAN.