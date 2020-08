La consommation de stupéfiants et d'alcool dans des parcs dérange à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Des rassemblements dans les lieux extérieurs publics, comme les parcs et les jardins communautaires, inquiètent des citoyens à Trois-Rivières parce que de nombreux déchets liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants sont visibles au sol.

«On voit des petits groupes et je trouve que ce n'est pas "safe"! Alors, je contourne le parc», a dit jeudi une résidente qui marchait à proximité du parc Victoria.

«On voit les gens consommer. C'est pire qu'avant! Mon enfant n'a plus de droit d'aller dans le parc», a lancé la mère de famille qui habite en face.

TVA Nouvelles a sillonné des parcs, des lieux publics extérieurs et des espaces verts. En seulement quelques heures, des déchets liés à l'alcool comme des bouteilles de bière, du verre brisé et des canettes ont été trouvés. Puis, d'autres articles de nature médicale ou liés à de la consommation de drogue ont été découverts. On parle de garrots, d'embouts en plastique de seringues, de lingettes désinfectantes d'alcool usagées et d'une dizaine d'Addipak. Ces Addipak sont des fioles d'eau stérile fréquemment utilisées par les consommateurs de drogue par injection pour diluer les comprimés écrasés.

«Il faut dire que la consommation de drogue par injection est une réalité extrêmement cachée. Puis, comme il n'existe pas de lieu d'injection supervisée à Trois-Rivières, bien les utilisateurs doivent être créatifs pour trouver des endroits où consommer. Constamment notre équipe et nos travailleurs de rue doivent sillonner la ville», a expliqué le directeur général adjoint de l'organisme Point de rue, Pierre-Olivier Gravel.

Les différentes ressources remarquent une popularité accrue de la consommation d'amphétamine par injection. La distribution de seringues effectuée par Point de rue a augmenté, passant de 11 700 en 2018 à 18 741 l'année dernière.

Le nombre de trousses de Naloxone remises par les pharmacies communautaires dans la région a presque doublé, passant de 345 en 2019 et à 612 jusqu'ici cette année. Le nombre de décès relié aux drogues demeure toutefois stable. Les autorités en compte une vingtaine par année.

Pour l'instant, la drogue contaminée qui circule dans les rues de Montréal et qui cause de nombreux décès n'a pas été localisée à Trois-Rivières. La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec surveille la situation attentivement. Parmi les plans d'action envisagés, il pourrait être question de l'installation temporaire d'un site d'injection supervisé.