Le descripteur des Reds suspendu pour des propos homophobes

Le descripteur des Reds de Cincinnati Thorm Brennaman a été suspendu pour une période indéfinie par l’équipe pour avoir tenu des propos homophobes pendant la description d’un match contre les Royals de Kansas City, mercredi.

«L’organisation des Reds de Cincinnati est dévastée par l’horrible remarque homophobe qui a été faite [...]. Il [Brennaman] a été retiré des ondes et immédiatement été suspendu de la diffusion des matchs des Reds», a écrit l’équipe du baseball majeur dans un communiqué.

«En aucun cas cet incident ne représente nos joueurs, nos entraîneurs, l’organisation et nos partisans, a-t-elle ajouté. Nous offrons nos sincères excuses à la communauté LGBTQ+ de Cincinnati, de Kansas City, de tout le pays et encore plus. Les Reds ont une politique de tolérance zéro en ce qui concerne toutes formes de discrimination».

En septième manche du premier duel d’un programme double et alors qu’il croyait que son micro était fermé, Brennaman a tenu des propos disgracieux.

Il est resté en poste jusqu’au début de la cinquième manche du deuxième match. Il a ensuite présenté des excuses et a été retiré de la partie.

«J'ai fait un commentaire plus tôt ce soir [mercredi] qui j'imagine a été diffusé en ondes et dont j'ai profondément honte», a dit l’homme de 56 ans.

«Si j'ai offensé quelqu'un quelque part, je tiens à vous dire à quel point, du plus profond de mon coeur, je suis très, très désolé», a-t-il ajouté.

Brennaman est le descripteur de matchs de baseball depuis 33 ans et est le fils de Marty Brennaman, qui a fait le même boulot chez les Reds de 1974 à 2019.