Politique: les Canadiens mal à l’aise d’en parler entre collègues

Parler de politique est encore visiblement tabou, alors qu’un récent sondage révèle qu’à peine 15 % des Canadiens jugent approprié d’aborder ce sujet avec leurs collègues de travail.

Dans cette étude menée pour le compte du cabinet de recrutement en personnel Robert Half, 66 % des répondants affirment y aller au cas par cas avant de se lancer dans une discussion politique autour de la machine à café.

Plus d’un Canadien sur cinq est encore plus tranché et pense carrément que c’est un sujet qui n’a pas sa place au boulot.

On l’aura compris, une grande majorité de Canadiens préfère se garder une petite gêne avant de se commettre sur l’affaire WE Charity ou sur la course à la direction du Parti conservateur avec leurs comparses de travail.

Reste que les hommes sont deux fois plus nombreux que les femmes à n’y voir aucun problème.

En effet, 21 % des hommes sont à l’aise de jaser politique avec leurs collègues, alors que seulement 9 % des dames partagent ce sentiment.

Si on note un écart entre les sexes, il n’y a pas vraiment de différences culturelles entre le Québec et le reste du Canada sur cette question. Dans les bureaux de Montréal et dans ceux de Toronto, la politique est considérée comme un sujet épineux dans les mêmes proportions.

Un maigre 18 % des travailleurs dans les deux plus grosses métropoles canadiennes sont d’avis qu'il est bien d'en discuter dans un cadre professionnel, selon ce sondage réalisé auprès de 500 répondants entre le 7 et le 30 juillet.