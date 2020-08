Pomerleau: les bureaux et les centres commerciaux devront être repensés

Les espaces à bureaux et commerciaux devront être repensés dans l’après-COVID-19 afin de demeurer pertinents et maintenir une certaine rentabilité, estime le patron du géant de la construction Pomerleau.

Le PDG de l’entreprise, Pierre Pomerleau, a participé, jeudi, à une conférence de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«La COVID-19 a créé énormément de changements. Les espaces de demain vont être plus durables et plus intelligents», a noté M. Pomerleau. «Tout le monde va devoir investir pour redéfinir le bâtiment de demain», poursuit-il.

Ce dernier ne croit toutefois pas à la disparition des centres commerciaux et des espaces à bureaux. Il concède, par contre, que le télétravail devrait prendre plus de place, à la fin de cette crise, ce qui pourrait forcer certains propriétaires immobiliers à revoir la vocation de leurs édifices.

Pour les propriétés commerciales, le PDG est d’avis que le commerce en ligne va continuer de gagner des adeptes. Certains centres commerciaux devront probablement repenser leur modèle d’affaires, pour inclure, par exemple, des espaces de vie comme des résidences pour aînés.

«Les grands perdants de la pandémie, ce sont les centres commerciaux. Ils devront investir massivement», a indiqué M. Pomerleau.

Problème de main-d’oeuvre

Par ailleurs, l’homme d’affaires s’est réjoui, jeudi, à l’idée que les gouvernements souhaitent accélérer leurs programmes d’infrastructures afin de relancer l’économie. Il craint toutefois que la rareté de la main-d’œuvre brouille les cartes dans certains secteurs de la construction.

«Cela va être un défi. Nous sommes déjà dans une pénurie de main-d’œuvre. Le marché était très occupé avant la pandémie. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir être plus modulaire avec plus de préfabriqué, avoir plus d’intelligence artificielle et plus de technologies», souligne celui qui prévoit embaucher 300 personnes cette année.

Au cours des derniers mois, comme plusieurs autres entreprises, Pomerleau a été contraint de mettre sur pause certains de ses chantiers, soit environ 50 % de ses projets principalement en Ontario et au Québec.

La compagnie beauceronne a aussi collaboré avec RCM solutions modulaires et Mecart pour l’aménagement d’installations temporaires permettant d’agrandir des hôpitaux dans la grande région de Montréal.

Le trio a opté pour des constructions modulaires afin de réduire les délais de livraison des unités servant à héberger des patients.

«Nous avons construit six hôpitaux temporaires. Il a déjà deux projets de livrés. On parle de projets de 10 à 30 millions $», a révélé M. Pomerleau, ajoutant que les nouvelles mesures sanitaires sur les chantiers n’ont pas eu d’impact majeur sur la productivité de ses troupes. Pomerleau estime même pouvoir rattraper les retards causés par la pause du Québec.

Pas juste le prix

Le PDG espère maintenant que les gouvernements, dans le cadre de leurs programmes d’infrastructures, incluent dans leurs appels d’offres publics davantage de critères de qualité, de durabilité, de responsabilité sociale et de lutte aux changements climatiques.

«Il faut arrêter de choisir seulement le prix. Il faut obliger les entrepreneurs à réinventer notre industrie», demande l’homme d’affaires, souhaitant que Québec et Ottawa encouragent également les entreprises locales.

Il affirme notamment que des compagnies d’Europe et de Chine dans le domaine de la construction tentent de percer le marché québécois.