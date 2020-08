Problème de punaises de lit au Centre Booth de l'Armée du Salut

MONTRÉAL | Le Centre Booth de l’Armée du Salut, à Montréal, qui accueille des hommes vulnérables, est aux prises avec un important problème de punaises de lit.

Selon une ancienne employée, plusieurs résidents seraient régulièrement piqués.

«Chaque soir, ces gars-là sont piqués, mangés par des punaises. Moi, ça m’a crevé le cœur», a-t-elle confié à TVA Nouvelles jeudi.

«Je les voyais à l'œil nu. Dans les chambres, je voyais les punaises se promener sur les effets personnels des résidents.»

Elle dit avoir eu peur en tant qu’employée de «ramener» ces insectes chez elle.

Locataire depuis plus d’un an de l'établissement situé au coin des rues Guy et Sainte-Antoine, au centre-ville, Daniel a raconté subir les désagréments des punaises de lit.

«J'ai été piqué sur les bras, sur les jambes. Je les ai avertis. J'ai fait une demande. Ils ont dit: "bientôt, vous allez déménager en haut."»

La direction du Centre Booth a assuré à TVA Nouvelles faire tout ce qu'elle peut pour enrayer la présence des punaises de lit, un fléau malheureusement récurrent dans plusieurs refuges de Montréal.

«Tous les moyens sont mis en place. L'exterminateur, le choc de la chambre thermique il y a quelques mois. On change tous les lits pour les mettre en métal. On change tous les matelas pour les mettre en plastique», a expliqué Brigitte St-Germain de l’Armée du Salut.

Une plainte a été déposée à la Ville de Montréal au début du mois concernant la salubrité du Centre. Une inspection doit avoir lieu.

Entre 2012 et 2019, le Centre a fait l'objet de trois signalements liés aux punaises de lit.