Sainte-Catherine Ouest: 20 millions $ pour les travaux de réaménagement du square Phillips

La Ville de Montréal a donné un contrat de 20 millions $ à l’entreprise Ceveco pour le réaménagement du square Phillips, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, au centre-ville.

Les travaux de réaménagement et d’infrastructures débuteront en septembre pour se terminer à l’été 2022.

Le contrat prévoit notamment la reconstruction des infrastructures souterraines, la mise à niveau de l’éclairage, le réaménagement du square Phillips et la restauration du monument d’Édouard VII.

«Les derniers mois nous ont bien démontré l'importance cruciale de penser nos aménagements de façon résiliente, afin d'augmenter la canopée pour faire face aux vagues de chaleur, et de faire une plus grande place aux piétons pour favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans un contexte de pandémie», a indiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Car le square Phillips sera complètement revampé avec un élargissement des trottoirs, un ajout d'un parterre d'eau, un verdissement intensif, du mobilier urbain distinctif, du WiFi gratuit et un nouveau concept d’éclairage fonctionnant avec le système DEL, a précisé le cabinet de la mairesse.