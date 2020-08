Sondage: la détresse psychologique à nouveau en hausse en juillet

Après augmenté significativement durant le pic de la pandémie, puis baissé dans les deux derniers mois, voilà que le taux de détresse des Québécois est reparti à la hausse en juillet, selon une étude publiée jeudi.

Ce regain de désespoir est perceptible surtout chez les femmes; le niveau de détresse des hommes n’a cessé de baisser depuis mai, indiquent les données mensuelles récoltées par la firme Léger depuis le début de la crise du coronavirus.

Dans le dernier coup de sonde, 14 % des femmes se sont dit dans un état de détresse psychologique, un chiffre qui était descendu à 11 % en juin.

Bref, le niveau de déprime féminin est repassé légèrement au-dessus de celui de la gent masculine en juillet. Au plus fort de la crise sanitaire, en avril, le moral des femmes était clairement plus affecté, révélaient alors les chiffres de cette étude menée pour le compte de l’Observatoire québécois des inégalités.

Au début de la pandémie, deux fois plus de Québécois confiaient ne pas bien aller psychologiquement par rapport à février.

Les jeunes plus déprimés

Quand on s’intéresse maintenant aux groupes d’âge, les plus jeunes sont sans contredit ceux qui souffrent le plus actuellement des répercussions de la COVID-19, ce qui était aussi vrai en avril.

Là encore, le niveau de détresse des 18-35 ans était très élevé au début de la crise, il a chuté en mai et juin, pour remonter légèrement en juillet.

«Leur détresse a rebondi à 2,3 fois son niveau de février en juillet», peut-on lire dans cette vaste étude, dont les résultats pour le mois de juillet ont été recueillis le 14 août.

Le nombre de personnes qui broient du noir n’a cessé de diminuer depuis juin dans les autres tranches d’âge. Les 18-35 ans sont aujourd’hui beaucoup plus nombreux à avoir besoin d’aide, laisse entendre la plus récente mise à jour de l’étude.

D’ailleurs, Tel-Jeunes a reçu un niveau d’appels 30 % plus haut en juillet 2020 que celui enregistré à pareilles dates l’an passé.