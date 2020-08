Spider-Woman au grand écran?

Olivia Wilde tournerait prochainement un nouveau Spider-Woman. La réalisatrice de Booksmart a conclu un accord pour développer un projet Marvel – sans titre – chez Sony, qui se concentrera sur un personnage féminin de l'univers des personnages des comics, selon Deadline.

Olivia Wilde a partagé un lien sur Twitter vers l'article relatant son nouveau projet et a ajouté une araignée emoji. Bien que rien ne soit confirmé, cet emoji laisse penser qu'il s'agit d'un film consacré à Spider-Woman. D'autant plus que la cinéaste a ensuite partagé sur Instagram une photo de sa fille de 3 ans, Daisy (qu'elle a eue avec son partenaire Jason Sudeikis) portant un costume de Spider-Man. Le film sera écrit par Katie Silberman, avec Amy Pascal comme productrice et Rachel O'Connor comme productrice exécutive.

Beanie Feldstein et Kaitlyn Dever, qui ont travaillé sur le premier film d’Olivia Wilde, Booksmart, ont été parmi les célébrités qui l’ont félicitée pour avoir décroché le contrat tant convoité. Et Natalie Portman a commenté : « Ahhhhhh !!! C'est tellement important ! »

Olivia Wilde travaille actuellement sur une prochaine comédie de Noël avec Katie Silberman et Amy Pascal, qu'elles espèrent terminer avant de commencer à travailler sur le film Marvel.

Le personnage de Spider-Woman a été l'alter-ego de plusieurs femmes de l'univers Spider-Man, dont Gwen Stacy, Mary Jane Watson et Jessica Drew. Sony développe également un autre film de super-héroïne, Madame Web, avec le réalisateur S. J. Clarkson.