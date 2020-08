Thelma et Louise en Winnebago...

Les conspirationnistes accuseront probablement l’équipe du Phoenix d’être derrière la pandémie mondiale de COVID-19.

Tournée l’an dernier, la comédie dramatique en six épisodes risque d’affoler les amateurs de théories du complot, non pas parce qu’elle dépeint un monde de masques et d’antiseptique, mais parce qu’elle reflète une tendance très actuelle au Québec, une tendance qui découle directement du coronavirus : les voyages en Winnebago à l’intérieur des frontières.

On exagère, mais n’empêche. Séries Plus pourrait difficilement demander mieux comme timing.

Une histoire d’amitié

Produite par Casablanca (5e rang, C’est comme ça que je t’aime) et réalisée par Francis Leclerc (Les beaux malaises), Le Phoenix raconte une histoire d’amitié de longue date entre deux femmes fort différentes : Louise (Guylaine Tremblay) et Murielle (Josée Deschênes).

La première, une bourreau de travail, mène une vie rangée comme courtière immobilière et laisse son mari (Benoît Gouin) préparer leur semi-retraite à Punta Cana. La seconde, une réceptionniste en arrêt prolongé de travail, boit pour oublier son mari disparu (Marc Messier)... et prend des décisions impulsives qui laissent à désirer, comme celle d’acheter un immense motorisé baptisé Le Phoenix.

C’est au volant du mastodonte de 38 pieds qu’elles s’embarqueront dans une aventure Thelma-et-Louisesque durant laquelle l’une tentera de faire le plein, et l’autre tentera de faire le vide. Le tout, en passant par Chibougamau, Chicoutimi, Havre-Saint-Pierre et quelques terrains de camping.

Une première en trois ans

Sans être un véritable triomphe, Le Phoenix marque de belle façon le retour de Séries Plus aux productions originales. La dernière remontait à 2017 avec Plan B.

On aurait préféré une entrée en matière plus rapide et quelques moments d’humour plus mordants, mais après avoir regardé les deux premiers épisodes, on sait qu’on regardera les quatre autres.

Parce que l’intrigue, signée Julie Roussel et Anthony Ferro, est assez solide et parce qu’on aime beaucoup voir Guylaine Tremblay et Josée Deschênes se renvoyer la balle. Ces deux excellentes actrices élèvent chaque page de dialogues. Et leur chimie est indéniable.

Antoine Pilon, Chantal Fontaine, Julianne Côté, David Savard et Mathieu Gosselin apparaissent également au générique du Phoenix.

Pour sa part, la directrice principale des chaînes spécialisées francophones de Corus Média, Julie Godon, confirme que Séries Plus ira de l’avant avec Bête noire, une nouvelle série réalisée par Sophie Deraspe (Antigone). Le tournage devrait débuter le mois prochain en vue d’une diffusion au printemps 2021.

Affiché sur Kijiji

Histoire d’apporter de l’eau au moulin des complotistes, sachez qu’on retrouve présentement sur Kijiji le même Winnebago que celui du tournage, au prix (négociable, précise-t-on) de 35 000 $. Mais pour repérer l’annonce, ne perdez pas votre temps à taper « Guylaine Tremblay » parmi les mots-clés. Puisqu’on ne mentionne nulle part qu’il a servi au tournage du Phoenix, allez-y plutôt avec « Safari Trek ».

Séries Plus présente Le Phoenix à partir du mercredi 2 septembre à 21 h.