91 M$ pour les écoles de la Mauricie

TROIS-RIVIÈRES | Québec injecte plus de 91 millions $ pour l'agrandissement, la reconstruction et la rénovation d'écoles en Mauricie, une nouvelle qui fait l'effet d'un baume pour le corps professoral qui entamera sa rentrée scolaire la semaine prochaine.

«C'est une excellente nouvelle! Ce sont des fonds qu'on attend depuis longtemps et les besoins sont réels. Puis, dans le contexte de la pandémie, à une semaine de la rentrée des élèves, ça va donner de l'entrain aux équipes», a dit vendredi le directeur général du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Luc Galvani.

C'est l'école Marguerite-Bourgeois, à Trois-Rivières, qui reçoit la plus grande part de l'enveloppe, soit 21 millions $ pour construire une toute nouvelle école avec 10 classes supplémentaires.

«Avant de voir la nouvelle école, il faut prévoir environ trois ans. Comme le terrain est grand, on risque d'installer des unités mobiles à l'extérieur pour poursuivre les cours malgré les travaux. On espère ne pas relocaliser des jeunes», a expliqué M. Galvani.

L'Édifice Saint-Barnadette de l'école des Bâtisseurs, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, reçoit 10,5 millions $. Les plans de construction comptent six nouvelles classes et un gymnase double. C'est une excellente nouvelle pour les équipes sportives Les Castors.

Pour l'école La Source de Saint-Maurice, c'est une enveloppe de 12,9 millions $ qui est prévue. Un gymnase et six classes seront ajoutés. La nouvelle était attendue et espérée depuis longtemps. Les familles sont de plus en plus nombreuses dans la municipalité et le nombre d'élèves est passé de 150 à 342 en quelques années.

«Certaines familles avaient un enfant à l'école La Source et un autre enfant dans une autre école. Puis, avec le territoire qui est plus grand, bien c'était un enjeu important pour les parents. L'objectif est de garder tous nos jeunes à la même place», a indiqué la députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Le reste de la somme se divisera dans des projets de rénovation. À terme, ces investissements permettront l'ajout de 28 classes en Mauricie.