BEAUDIN, Marie-Claire



À Brossard, le 10 août 2020 est décédée Mme Marie-Claire Beaudin épouse de feu M.Jean-Louis Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses six enfants, Micheline, Pierrette, Jean-Luc, Denise, Robert, Yvette et leur conjoint(e), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Fernande (Roger Gélineau), Mariette, Yolande, son frère feu Roland ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation a eu lieu en présence de la famille directe le 17 août dernier.