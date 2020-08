Accessoires de cuisine: irrésistible crème glacée

Même si la crème glacée se savoure 12 mois par année, c’est pendant l’été qu’elle est la plus appréciée, et ce, sans culpabilité. Tous à vos cuillères !

Machine à crème glacée

Il suffit de 25 minutes pour confectionner 1,9 litre de crème glacée maison avec cet appareil signé Cuisinart. Son grand entonnoir facilite l’ajout sans dégât de tous les ingrédients, tandis que son bol isotherme les congèle uniformément pour obtenir une consistance parfaite. Profitez-en pour personnaliser la saveur de votre plaisir glacé.

quincailleriedante.com > 139,97 $

Cornet en plastique

En garnissant ce cône en silicone (bleu, jaune, rose, vert) New Soda d’une boule de crème glacée, il est possible de lécher celle-ci comme s’il s’agissait d’un véritable cornet, puis de boire la crème glacée fondue en ouvrant la valve située à sa pointe. Quelle délicieuse idée !

quincailleriedante.com > 5,97 $

À la cuillère

Cette cuillère à crème glacée OXO en acier inoxydable possède un levier pour dégager aisément la ou les boules qui coifferont votre cornet, garniront votre sundae ou accompagneront votre pointe de tarte chaude. Plusieurs rafraîchissants délices vous attendent ! Va au lave-vaisselle.

laguildeculinaire.com > 16,95 $

Bols rafraîchissants

Jaunes comme le soleil d’été et les vivifiants citrons, ces bols en bambou RICARDO de 300 ml illumineront votre table à l’heure du dessert ou de la collation. En y conjuguant des fruits, des noix, des biscuits, du chocolat et un coulis à de la crème glacée, le

résultat sera des plus gourmand. Ils sont biodégradables et vont au lave-vaisselle.

boutique.ricardocuisine.com > 16,99 $ pour quatre

Tout un pot

À l’intérieur de ce contenant Tovolo de 1,7 litre (orange, rose, rouge, vert), la crème glacée se conservera longtemps dans la porte de votre congélateur. Sa base antidérapante maintient le plat en place au moment de servir et sa forme longue et mince facilite l’obtention d’une boule parfaite en un simple mouvement de cuillère.

quincailleriedante.com > 19,97 $