PATRY, Lauraine



À Montréal, le dimanche 16 août 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Lauraine Patry Fortin épouse de feu Jean-Paul Fortin.Elle laisse dans le deuil ses fils Serge (Carole Daigle), Raymond et Yvon (Julie Létourneau), ses petits-enfants Yannick, Lisa-Marie, Mélody, Jean-Michael, Annie Joelle et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille aimerait remercier tout le personnel infirmier de soutien à domicile pour leur dévouement.Un service aura lieu dans l'intimité de ses proches.