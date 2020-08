COVID-19 : sept nouveaux cas dans le baseball majeur

Le baseball majeur et son Association des joueurs ont annoncé, vendredi, que sept personnes ont reçu des diagnostics positifs à la COVID-19 dans la dernière semaine.

• À lire aussi: COVID-19 : deux cas chez les Mets

Il s’agit de trois joueurs et de quatre membres du personnel des équipes.

Lors des sept derniers jours, les ligues majeures ont effectué 12 485 tests, ce qui signifie que 0,05% de ceux-ci se sont avérés positifs.

Jeudi, on apprenait qu’un joueur et un membre du personnel des Mets de New York étaient affligés par le virus. Cela a mené au report des affrontements de jeudi, vendredi et du week-end de l’équipe. Les Mets devaient affronter les Marlins de Miami jeudi et les Yankees de New York lors des trois journées suivantes.

Depuis le retour des activités dans le baseball majeur, 78 612 tests ont été effectués alors que 82 (0,1%) de ceux-ci sont revenus positifs. Au total, 19 des 30 équipes ont vu au moins un de leurs membres contracter la maladie.