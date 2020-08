Epic Games offre des prix anti-Apple à son prochain tournoi Fortnite

Il y aura des tablettes Samsung et des avatars anti-Apple à gagner lors du prochain tournoi de Fortnite: un affront de plus de la part d’Epic Games, l’éditeur du très populaire jeu vidéo, contre le géant de l’électronique et des technologies.

• À lire aussi: La presse américaine tente de négocier avec Apple sur la commission de l'App Store

• À lire aussi: Des iPhone avec Fortnite vendus des milliers de dollars sur eBay

La raison de ce courroux: Apple prélève 30% des revenus générés par les entreprises qui passent par l’App Store pour distribuer leurs applis aux consommateurs sur les appareils de la marque, des iPhone aux tablettes.

Or, selon Epic Games (et d’autres sociétés), c’est beaucoup trop. L’éditeur a tenté la semaine dernière de contourner le système de paiement d’iOS (le logiciel d’exploitation), mais Apple a immédiatement retiré Fortnite de l’App Store.

Les joueurs sur iOS qui l’ont déjà téléchargé n’auront donc plus accès aux mises à jour, et seront « laissés pour compte » lors du lancement de la prochaine saison le 27 août, remarque un communiqué ironique d’Epic Games publié jeudi.

Le développeur les encourage à participer dimanche au tournoi baptisé « #FreeFortnite Cup » (La Coupe « Libérez Fortnite ») et à rejoindre la lutte « contre l’App Store » sur les réseaux sociaux.

Les joueurs pourront notamment remporter un avatar aux allures de criminel en costume, avec une tête en forme de pomme grincheuse à lunettes noires.

« Nous offrons aussi 1.200 équipements de jeux (smartphones, consoles et PC). Ce n’est pas parce que vous ne pouvez pas jouer sur iOS qu’il n’y a pas d’autres endroits super pour jouer à Fortnite. Soyez l’un des 1200 meilleurs mangeurs de pomme dans le monde pour gagner l’un de ces prix », clame Epic Games.

Les prix comprennent des tablettes Samsung, des consoles Playstation, Xbox, Nintendo, etc.

Dans la foulée du retrait de l’appli de l’App Store, Epic Games a lancé des poursuites contre Apple, qu’il accuse d’abus de position dominante sur sa plateforme incontournable de téléchargement d’applications.

L’éditeur avait aussi tenté d’installer un système de paiement alternatif dans le jeu distribué via Android, le système d’exploitation de Google, présent sur la majorité des appareils autres que ceux d’Apple.

Fortnite a donc été également retiré du Google Play Store, mais les joueurs sur Android peuvent dans ce cas télécharger l’application par d’autres moyens, directement sur l’Epic Games Store par exemple.

Apple n’a pas immédiatement réagi à une sollicitation de l’AFP. Le groupe californien a indiqué à plusieurs reprises que les commissions lui permettaient d’assurer la sécurité de l’App Store, aussi bien pour les développeurs que les utilisateurs.