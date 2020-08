La NBA pourrait repousser le début de la saison 2020-2021

Le commissaire de la NBA Adam Silver est de moins en moins convaincu qu’il soit réaliste d’amorcer la prochaine saison le 1er décembre.

«Maintenant que nous progressons dans cette saison, le 1er décembre semble un peu tôt selon moi», a dit Silver, au réseau ESPN, plus tôt cette semaine.

«Notre objectif numéro 1 c’est de ramener les partisans dans nos amphithéâtres. En travaillant avec l’association des joueurs, nous verrons s’il est possible de repousser la date pour augmenter les possibilités d’accueillir des spectateurs. C’est ce que nous visons.»

Silver a indiqué que la ligue considère plusieurs options pour permettre aux partisans d’assister aux matchs en toute sécurité lors de la prochaine saison.

«On continue d’explorer les méthodes de dépistage, a dit le commissaire Silver. On suit ce qui se passe concernant le développement d’un vaccin et d’antiviraux, et les protocoles pour ramener les gens dans les arénas.»

La finale de la NBA pourrait se conclure, au plus tard, le 13 octobre. Le repêchage pourrait avoir lieu trois jours plus tard. Quant à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, l’association des joueurs s’attend à ce qu’elle soit repoussée.